Atatürk'ün Mirası NY Cumhuriyet Okulu'nun düzenlediği söyleşide Prof. Dr. Recep 'Richie' Karaburun, çocukların geleceğin dijital dünyasında ihtiyaç duyacağı becerileri anlattı.

Özlem Özgüt YÖREKLİ / ABD (İGFA) - New York Türkevi, önceki akşam anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Atatürk'ün Mirası New York Cumhuriyet Okulu tarafından düzenlenen 'Kalp ve Kod: Çocuklarımıza Yapay Zeka Çağında Azmi Öğretmek' başlıklı söyleşide, teknoloji çağında çocuklara merak, azim, üretken düşünme ve problem çözme becerilerinin nasıl kazandırılabileceği ele alındı.

Gecenin konuşmacısı, New York University Profesörü ve 'The Power of Perseverance - Azmin Gücü' kitabının yazarı Dr. Recep 'Richie' Karaburun oldu. Karaburun, yapay zekânın hızla değişen dünyasında çocukları güçlü kılacak becerileri örneklerle anlattı. Akıcı sunumu ve günlük yaşamdan aktardığı hikâyeler, katılımcıların büyük ilgisini çekti.

Etkinliğin moderatörlüğünü, T.C. New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal'ın eşi Dr. K. Zeynep Sayım Yazal üstlendi. Program, Başkonsolos Yazal'ın açılış konuşmasıyla başladı; soru-cevap bölümü, sohbet ve kitap imza etkinliğiyle zenginleşti.

THY'DEN GİDİŞ-DÖNÜŞ BİLET DESTEĞİ

Geceye hareket katan sürpriz ise THY New York Bölge Müdürü Emre İsmailoğlu tarafından sağlanan iki adet Türkiye gidiş-dönüş bileti oldu. Çekiliş, etkinliğe ayrı bir heyecan kattı.

Manhattan School of Music & New Manhattan Sinfonietta sanatçıları Tuna Yeşil, Melis Türker ve organizatör İbrahim Yazıcı, performanslarıyla geceye zarif bir atmosfer kazandırdı.

Etkinliğin gerçekleşmesinde katkı sunan Atatürk'ün Mirası Derneği Kurucusu Necmiye Kaçaroğlu, Cumhuriyet Okulu Müdürü Tülay Taşkent, Başkonsolosluk ekibi, öğretmenler ve gönüllülere teşekkür edildi. Topluluk üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği 'Kalp ve Kod' söyleşisi, hem bilgi dolu hem de ilham veren bir akşam olarak hafızalara kazındı.