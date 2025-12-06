Birleşmiş Milletler'de düzenlenen UN Women's Guild yılbaşı kermesinde Türkiye standı, geleneksel el sanatları ve yöresel lezzetleriyle ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği bölümlerden biri oldu.

ÖZLEM ÖZGÜT YÖREKLİ / ABDPOST.COM

ABD (İGFA) - Birleşmiş Milletler Binası'nda 'United Nations Women's Guild' tarafından her yıl düzenlenen geleneksel yılbaşı kermesi, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

BM Ziyaretçi Lobisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, dünyanın dört bir yanından ülkeler kültürlerini, el sanatlarını ve yöresel tatlarını ziyaretçilere tanıttı.

Etkinliğe her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye, Turkuno Daimi Temsilciliği öncülüğünde kurulan standıyla katıldı.

Türkiye masasında gelirleri bağışlanmak üzere geleneksel el sanatları ürünleri ile Türk mutfağının sevilen lezzetleri yer aldı.

Alt katta yiyecek bölümü kapsamında kurulan Türk standı, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Standı görüntüleyen ABDPOST New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, baklavadan içli köfteye, sarmadan kısır ve mercimek köftesine kadar pek çok ev yapımı lezzetin sunulduğunu aktardı.

Ziyaretçiler, Türk mutfağının sevilen tatlarını yakından tanıma fırsatı bulurken, ürünlerin hem sunumu hem de çeşitliliği büyük beğeni topladı.

Kermes boyunca farklı ülkeler sahneye çıkarak kültürel performanslarını sergiledi.

Çocuklardan yetişkinlere uzanan katılımcılar dans, müzik ve çeşitli gösterilerle ülkelerini tanıttı. Renkli sahne performansları, etkinliğin en ilgi çekici bölümleri arasında yer aldı.

Etkinlik kapsamında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise daha önce haberini yaptığımız Pia Bozel oldu.

Bozel'in bu özel kermes için tasarladığı iki adet pin, Birleşmiş Milletler mağazasında tüm yıl boyunca satışa sunulacak. Tasarımlar, hem estetik hem de temsil gücüyle ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

TÜRKİYE STANDINA YOĞUN İLGİ

Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan el sanatları ürünleri ve yöresel lezzetleri, kermese katılanların uğrak noktalarından biri oldu. Etkinliğe katılım için gerekli olan BM ziyaretçi giriş 'ticket'ları, daha önce BM birimlerine bildirilmiş personel tarafından Türkevi lobisinden teslim alınabildi.

Geleneksel yılbaşı kermesi, yalnızca kültürel paylaşım açısından değil, aynı zamanda elde edilen gelirlerin çeşitli yardım projelerine aktarılması nedeniyle de önemli bir sosyal dayanışma etkinliği niteliği taşıyor.