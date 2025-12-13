İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesine tepki olarak 1994'te kazandığı ödülünü iade edeceğini açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesine tepkiler devam ediyor. İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, 1994 Eurovision Şarkı Yarışması ödülünü iade edeceğini duyurdu.

İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesi ile birlikte, İspanya ve İrlanda başta olmak üzere Hollanda, Slovenya ile birçok ülke kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı aldı.