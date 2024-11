Graf von Faber-Castell, Osmanlı döneminden ilhamla tasarlanan özel ve sınırlı sayıda üretilen kalemi “Osmanlı Kültürü”nü “Pen of The Year” davetinde tanıttı.İSTANBUL (İGFA) - Graf von Faber-Castell, yılın kalemini 2000’li yılların başından bu yana insanlığın ve dünya kültürünün gelişiminde etkisi olan dönemlerden ilham alan özel tasarımlar ile sınırlı sayıda üreterek kalemseverlerle buluşturdu.

İncelikli bir tasarım anlayışıyla oluşturulan “Yılın Kalemi 2024: Osmanlı Kültürü”, iş ve cemiyet dünyasından Melissa von Faber-Castell, Victoria von Faber- Castell, Caroline Koç, Maria- Necmettin Eliyeşil, Deniz- Can Hakko, Leyla Alaton, Dilek Türker, Serra Türker Bayır- Mert Bayır, Rana- Erol Tabanca, Zeynep- Osman Çarmıklı, Jeff Hakko, Romina Hakko ve Meltem Demirören Oktay gibi birçok ismin katılımıyla “Pen of The Year” etkinliğinde tanıtıldı.

Kont Charles von Faber-Castell, Adel/Faber-Castell CEO’su Oğuz Uçanlar ve Osmanlı Sanatı Uzmanı, tasarımcı ve yazar Serdar Gülgün ev sahipliğinde Macar Feyzullah Paşa Köşkü’nde gerçekleşen özel etkinlikte davetliler, kalemin hikayesini köşkün büyülü atmosferinde dinlediler.

“Yılın Kalemi” için Graf von Faber-Castell’in 2024 yılı ilhamı, Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamının, estetiğinin ve egzotik kültürünün Avrupa'ya ulaştığı 16. ve 18. yüzyıllar arasındaki “Turquerie/Türk Etkisi” dönemi oldu.

“Yılın Kalemi 2024 Osmanlı Kültürü”, Osmanlı sanatında uzmanlığıyla tanınan sanatçı Serdar Gülgün tarafından tasarlandı.

Dünyanın en prestijli otellerini ve markalarını tasarlayan Serdar Gülgün, stilini benzersiz kılan sofistike sanatını yılın kalemini tasarlarken kullandı. Tasarımcı Serdar Gülgün, etkinlik ve yılın kalemiyle ilgili “Ben bir çevirmenim, eskiyi yeni bir şeye dönüştürüyorum. Osmanlı Kültürü’nü de bu şekilde ortaya çıkardık. Pen of The Year’ın yaratıcısı olarak bu özel daveti benim de ilham kaynağım olan ve dekorasyonunu büyük bir zevkle yaptığım köşkte yapmaktan dolayı oldukça mutluyum.” dedi.