Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, denizcilik, ulaştırma ve altyapı alanlarında hayata geçirilen projelerle Türkiye'nin küresel ölçekte güçlendiğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin zorlu küresel koşullara rağmen hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini belirterek, '86 milyon birlik ve beraberlik içinde, birbirimizden güç alarak her alanda büyük bir atılım halindeyiz' dedi. Türkiye'yi güçlü kılan unsurun milletin sarsılmaz birlikteliği olduğunu vurgulayan Erdoğan, 'Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Sünni-Alevi fark etmeksizin birbirimize olan bağlılığımız en büyük gücümüzdür. Biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, DENİZCİLİKTE DE KÜRESEL AKTÖR

Denizcilik alanındaki yatırımlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin deniz ticaret filosunun 2025'in ilk yarısında 53,1 milyon dedveyt kapasiteye ulaştığını ve dünya sıralamasında 10'uncu sıraya yükseldiğini açıkladı. Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarına ek olarak Aliağa Limanı'nın da dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasına girdiğini belirten Erdoğan, yıl sonunda limanlarda elleçlenen yük miktarının 550 milyon tona ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Tersane sayısının 85'e çıkarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk tersanelerinin aldığı 61 gemi siparişiyle küresel siparişlerde 9'uncu sıraya yükseldiğini ifade etti. Dünyanın en büyük tam elektrikli feribotu, ilk bataryalı tam elektrikli liman römorkörü ve Türk donanmasının ilk havuzlu helikopter gemisi gibi projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Ulaştırma yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Erdoğan, 11 bin 668 kilometrelik demiryolu ağının yenilendiğini, 12 ilde toplam bin 33 kilometrelik raylı sistem inşa edildiğini belirtti. Ankara için önemli bir projeyi de duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın yapımına 2026 yılında başlanacağını açıkladı. Toplam 36 kilometre uzunluğunda ve 12 istasyondan oluşacak Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın Ankaralılara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, projenin başkent ulaşımına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.