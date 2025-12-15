Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Yerel Kültür Platformu işbirliğiyle yürütülen 'Manav Ağzı Sözlüğü' projesi, kentin unutulmaya yüz tutmuş sözlü mirasını belgelemek için köy köy dolaşacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin kültürel belleğini korumak ve sözlü mirasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla başlatılan çalışma, kentin yüzyıllardır yaşayan yerel ağız yapısını kapsamlı bir şekilde kayıt altına almayı hedefliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülen projede, Kocaeli Üniversitesi ve Yerel Kültür Platformu da bilimsel ve kültürel destek sunuyor.

MANAV KÜLTÜRÜNÜN KELİMELERİ DERLENECEK

Proje kapsamında Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Acar'ın danışmanlığında, kentin farklı ilçelerinde bulunan manav köylerinde kapsamlı saha araştırmaları yapılacak. Anketler, sözlü görüşmeler ve yerinde gözlemlerle manav ağzına özgü kelimeler, deyimler ve dilsel ifadeler kayıt altına alınacak. Çalışmanın amacı, günlük hayatta giderek unutulan ve kullanımı azalan kelimeleri belgeleyerek Kocaeli'nin sözlü kültür hafızasını korumak.

'Manav Ağzı Sözlüğü', Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kocaeli Yerel Kültür Müzesinin kültürel mirası koruma misyonu kapsamında sürdürülüyor. Müzede yer alan 'Manavların Kocaeli'ne yerleşimi', 'Ketenin yolculuğu' ve 'Motiflerin dili' gibi bölümlere yeni bir halk hafızası katkısı sunacak olan sözlük, tamamlandığında araştırmacılar, öğrenciler ve kültür meraklıları için önemli bir kaynak olacak.

KENT KÜLTÜRÜNÜN İZİNİ SÜREN PROJELERİN DEVAMI

Büyükşehir Belediyesi ve Yerel Kültür Platformu daha önce de kentin kültürel belleğini güçlendiren çalışmalara imza atmıştı. Köylerde yapılan saha çalışmalarıyla derlenen tarifler 'Kocaeli Mutfağı' kitabında toplandı. Köylerden toplanan türkülerin yer aldığı iki albümlük 'Kocaeli Türküleri' projesi tamamlandı. Kocaeli'ye özgü yöresel kıyafetler araştırılarak tescil süreci başlatıldı. 'Manav Ağzı Sözlüğü' bu kültürel miras zincirinin yeni halkası olacak.

Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, projeye katkı sunmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulundu. Manav kültürüne ait kelime, hikâye, deyim veya hatıralarını paylaşmak isteyenler müze ile iletişime geçebilecek. Portakal Hafız Konağı'nda hizmet veren müze, pazartesi hariç haftanın altı günü 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Ayrıntılı bilgi 0262 331 23 73 numaralı telefondan alınabiliyor.