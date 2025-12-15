İstanbul Maltepe Belediyesi'ne bağlı Üreten Engelliler Merkezi'ne gelen kursiyer velilerine 'Bakımın Ötesinde: Engelli Birey Ebeveyni Olmanın Duygusal Yükünü Hafifletmek' konulu seminer düzenlendi.

İSTANBUL (İGFA) - Seminer, Maltepe Belediyesi'nin toplum sağlığını güçlendirmek, erişilebilir danışmanlık ve rehabilitasyon hizmeti sunmak için hizmete açtığı Sosyal Etkileşim ve Destek Merkezi'nce (SEDEM) verildi.

SEDEM'de görevli Sosyal Hizmet Uzmanı ve Aile Danışmanı Güliz Gökkaya, katılımcılara yoğun bakım sorumluluğunun yarattığı duygusal yükü hafifletmeye yönelik pratik yaklaşımlar, destek kaynakları ve baş etme yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Gökkaya, katılımcılara SEDEM bünyesinde sundukları hizmetleri tanıtarak hayatın her evresinde yanlarında olmayı hedeflediklerini söyledi.

'DIŞARIDAN GÖRÜNMEYEN YÜKLER TAŞIYORLAR'

Ebeveynin çoğu zaman dışarıdan görünmeyen yükler taşıdığına dikkat çeken Gökkaya 'Çoğu zaman dışarıdan görülmeyenler, bitmeyen randevular, telefonlar, raporlar, ya bir şey olursa kaygısı, gece uykusunun bölünmesi, herkese yetişmeliyim baskısı, kendi ihtiyaçlarını sürekli erteleme, toplumda anlaşılmama, yalnızlık hissi olabilir. Bu duygular kişinin kötü ebeveyn olduğu anlamına gelmez. Yalnızca çok uzun süredir ağır bir yük taşıdığı anlamına gelir.' şeklinde konuştu.