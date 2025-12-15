Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenecek Trabzon Film Festivali kapsamında, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması'nda Altın Taka Ödülü için yarışacak filmler belli oldu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla bu yıl ilki düzenlenecek olan Trabzon Film Festivali, ulusal sinemanın başarılı örneklerini Trabzon'da bir araya getiriyor.

24-28 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması'nda Altın Taka Ödülü için yarışacak filmler belli oldu. Festivalin resmi seçkisinde toplam 38 film yer alıyor.

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI'NDA 8 FİLM YARIŞACAK

Yönetmen Cansel Karacan, akademisyen Meltem Cemiloğlu ve akademisyen Sibel Mert'ten oluşan ön jüri, 52 başvuru arasından Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yarışacak 8 filmi belirledi.

Ulusal Belgesel Film Yarışması Filmleri: Berona - Yönetmen: Barış Altı, Seva - Yönetmen: Nesime Karateke, Ceyar'ı Kim Öldürdü? - Yönetmen: Gül Abus Semerci, Dedemin Evi - Yönetmen: Ragıp Taranç, Gülten Taranç, Muzaffer - Yönetmen: Ömer Faruk Çetin, Nilgün - Yönetmen: Tolga Oskar, Palanga'nın Yeniden İnşası - Yönetmen: Metin Çavuş, Siyah Kalem - Yönetmen: Selin Aktaş, Murat Toy.

BİRİNCİYE 150 BİN TL

Ana jürinin değerlendirmesi sonucunda en iyi filme 150.000 TL para ödülü ve Altın Taka Heykeli; Jüri Özel Ödülü'ne ise 50.000 TL para ödülü ile plaket verilecek.

4 KATEGORİDE ÖDÜL VERİLECEK

Ulusal Kısa Film Yarışması'nda her kategoride en iyi filme 50.000 TL para ödülü ve Altın Taka Heykeli, Jüri Özel Ödülü'ne ise plaket takdim edilecek. Ulusal Kısa Film Yarışması'nda 4 kategoride toplam 200.000 TL para ödülü verilecek.

GÖSTERİMLER İKİ FARKLI MEKANDA GERÇEKLEŞECEK

Festival kapsamındaki bütün gösterimler ve etkinlikler ücretsiz olarak, Lara Sineması ile Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde Trabzonlu sinemaseverlerle buluşacak.

ÖDÜLLER 26 ARALIK'TA SAHİPLERİNİ BULACAK

Trabzon Film Festivali Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film yarışmalarının ödülleri, 26 Aralık 2025 Cuma günü Zorlu Grand Otel'de gerçekleştirilecek olan ödül töreninde sahiplerini bulacak.

Sinema tutkunları, yarışma yönetmelikleri, etkinlik takvimi ve festival kapsamındaki tüm program detayları için festivalin resmi internet sitesi olan trabzonfilmfestivali.com adresinden bilgi edinebiliyor.