TBMM Genel Kurulunda 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. 8 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri her gün programını tamamlayana dek sürecek. Görüşmeler 21 Aralık'ta tamamlanacak.

ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulunda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Genel Kurulun, bütçe maratonu, 21 Aralık Pazar günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalar ve oylamayla tamamlanacak.

Bütçe görüşmelerinin son gün oturumunu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek.

Bütçe görüşmelerinin ikinci haftasındaki program şöyle:

16 Aralık Salı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.

17 Aralık Çarşamba: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı.

18 Aralık Perşembe günü, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 8 maddesi oylanacak, 19 Aralık Cuma günü ise 7 maddesi görüşülerek oylamaya sunulacak.

20 Aralık Cumartesi günü, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri oylanacak.

Bütçe maratonu, TBMM Genel Kurulunda, 21 Aralık Pazar günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.

Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu ve Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu ayrı ayrı toplanarak gündemlerindeki konuları görüşecek.