Mardin'in Yeşilli ilçesinde Belediye Başkanı Hayrettin Demir öncülüğünde yürütülen asfalt çalışmalarıyla ana arterler ve mahalle yolları yenilenirken, ulaşım konforu artıyor, ilçe modern bir görünüme kavuşuyor.

MARDİN (İGFA) - Mardin'in Yeşilli ilçesinde, Belediye Başkanı Hayrettin Demir öncülüğünde sürdürülen kapsamlı altyapı ve üstyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda ilçenin birçok mahallesinde sıcak asfalt serimi ve yol yenileme çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ana arterlerden mahalle içlerine kadar uzanan asfalt çalışmaları sayesinde ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelirken, ilçenin genel görünümünde de önemli bir iyileşme sağlandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yürütülen projeler kapsamında, birçok bölgede kilometrelerce sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Kentsel dönüşüm alanlarında eş zamanlı yürütülen yol çalışmaları ise Yeşilli'nin çehresini değiştiriyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, 'Yol medeniyettir. İlçemizin yollarını asfaltlayarak hemşehrilerimize daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunuyoruz. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz asfalt serim ve yenileme çalışmalarıyla trafik akışını rahatlattık, yollarımızı daha dayanıklı hale getirdik. Bu yatırımlar Yeşilli'nin geleceğine bırakılan kalıcı eserlerdir' dedi.

Vatandaşlar da yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, uzun yıllardır beklenen yolların asfaltlanmasından dolayı Başkan Demir ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Yeşilli Belediyesi, asfalt çalışmalarının yanı sıra parke taşı döşeme, kaldırım düzenleme ve peyzaj projeleriyle ilçeyi daha yaşanabilir, modern ve düzenli bir kent haline getirmeyi hedefliyor.