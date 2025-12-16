Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman'a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

NEVŞEHİR (İGFA) - Ziyarette Nevşehir Belediyesi ile emniyet teşkilatı arasında var olan iş birliğinin güçlendirilmesi ve atılabilecek ortak adımlar ele alındı.

Ziyaret sırasında, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nün şehirdeki güvenlik konularına yönelik yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler alan Belediye Başkan Rasim Arı 'Kıymetli Müdürümüz Serkan Karaman'la kurumlar arası iş birliğini güçlendirerek şehrimizin huzur ve güvenliği adına birlikte değerli çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum. Güvenli bir şehrin tesisi için her zaman güvenlik kuvvetlerimizin yanındayız' dedi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Arı'ya teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşme karşılıklı iyi dilekler ve teşekkürlerin ardından hatıra fotoğrafıyla sona erdi.