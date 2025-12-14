Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MANİSA (İGFA) - Göreve başladıktan kısa bir süre sonra kolon kanseri ile mücadele ettiğini kamuoyuna açıklayan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi sürecinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda entübe edilmişti. Manisa Şehir Hastanesi'nde sürdürülen tedavisi sırasında hayatını kaybetti.

Şehzadeler Belediyesi, Başkan Durbay'ın vefatını 'Acımız tarifsiz' sözleriyle duyurdu. Açıklamada, 'Hastalığına rağmen son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla ilçemize hizmet etmekten gurur duyan değerli Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve kentimize başsağlığı diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

1988 yılında Manisa'da doğan Durbay, eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan Durbay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilmişti.

