Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK) dersler devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) -Bu yıl ilk kez Camili’de 11 farklı branşta 421 kursiyeri sanat sahibi yapmak için adeta dev bir üretim tesisi gibi çalışıyor. SAMEK’lerde kimisi çeyiz, kimisi dekoratif uygulama, kimisi ise örgü yapıp çanta yapımını öğreniyor. Sakaryalılar bu kurslarda keyifle vakit geçirirken bir taraftan ise meslek sahibi oluyor. Çeyiz, giyim başlangıç, giyim-tekâmül, dekoratif ev aksesuarları yapımı, dekoratif ahşap süsleme, tığ örgü çanta yapımı, İngilizce A1, B1 speking, pilates, yağlı boya resim, tıbbi ve aromatik yağlar yapımı olmak üzere toplam 11 branşta 421 kursiyere hizmet veriyor.

KENDİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ

Ahşap Boyama kursunda eğitim gören Dilek Ayar, “SAMEK kursları bize çok faydalı geliyor. Bilmediğimiz çok teknik var bunları burada keşfediyor kendimizi geliştiriyoruz. Burada öğrendiklerimizle ileride iş yeri açabileceğiz. Kurstaki hocalarımız bizimle çok iyi ilgileniyor buranın ortamını çok seviyorum, sosyalleşiyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN STRESİNİ ATIYORLAR

Usta öğretici Senem Günay, “Merkezimiz yeni açılmasına rağmen çok yoğun bir talep gördü. Yeni açılan eğitim merkezimizde 421 kursiyere eğitim vermekteyiz. Öğrencilerimiz burada kendilerini geliştiriyor, sosyalleşiyor ve iş imkânları ediniyorlar. Kişisel gelişimlerine de fayda sağlıyoruz. Burada günün stresini atıyorlar. Birçok alanda eğitimler verdiğimiz merkezimizde ilerleyen süreçte yeni branşlar açacağız” dedi.

HERGÜN YENİ ŞEYLER ÖĞRENİYORUZ

Dikiş kursunda eğitim alan Şule Seymen, “Özellikle ev hanımlarının vakitlerini geçirmeleri için çok güzel bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Özellikle dikiş kursunda hem güzel bir vakit geçiyor hemde güzel işler ortaya çıkartarak ekonomik anlamda bizlere fayda sağlıyor. Burada hergün yeni şeyler öğreniyoruz” dedi.