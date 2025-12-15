Kozmetik sektöründe bilim, sürdürülebilirlik ve etik üretimi ön plana çıkaran 'Holistik Kozmetik' temasıyla düzenlenen kongre, sektör temsilcilerini Antalya'da buluşturdu. Etkinlik, Türkiye kozmetiğinin yalnızca üretim gücüyle değil, bilgi ve inovasyonla küresel ölçekte konumlandığını gösteriyor.

ANTALYA (İGFA) - Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) tarafından Antalya Titanic Deluxe Belek'te düzenlenen 9. Uluslararası Kozmetik Kongresi, yoğun katılımla başladı. Kongre, kozmetiği yalnızca fiziksel bakımın ötesinde ele alan, bilimi, doğayı, etik üretimi ve duyusal deneyimi bir araya getiren stratejik bir platform olarak öne çıkıyor.

Açılış konuşmalarında Ticaret Bakanlığı, İKMİB, TÜBİSAD ve KÜAD yetkilileri sektördeki dönüşümü değerlendirdi. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, dijital reklamların düzenlenmesi ve hızlı uyumun rekabet gücünü artırmadaki önemine dikkat çekti. İKMİB Başkanı Adil Pelister, holistik kozmetiğin kimya ve kozmetik sektörleri için stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

TÜBİSAD Başkanı Mehmet Ali Tombalak ise, kimya sektörünün teknoloji sektöründen daha büyük ihracat potansiyeline sahip olduğunu belirterek, teknolojiyi katma değer yaratacak bir araç olarak değerlendirmek gerektiğini ifade etti.

KÜAD Başkanı Levent Kahrıman, kozmetik sektöründe başarının artık yalnızca üretim hacmiyle değil, üretilen değerin sürdürülebilirliği ve güvenilirliğiyle ölçüldüğünü söyledi. Kongre Başkanı Fuat Arslan ise holistik kozmetiğin geçici bir trend değil, sektörün tüm ekosistemini dönüştüren kalıcı bir paradigma değişimi olduğunu vurguladı.

Etkinlik, Türkiye kozmetik sektörünün bilim, sürdürülebilirlik ve etik üretim odağında uluslararası ölçekte güçlenmesini sağlayacak ortak vizyonun paylaşılması açısından önem taşıyor.