Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 'Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi' kapsamında üreticilere yönelik desteklerine devam ediyor. Bu kapsamda Trabzon hurması (cennet hurması) yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla yüzde 50 hibeli fidan desteği sağlanacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de tohumdan hasada her zaman çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, üreticilere olan desteklerine bir yenisini daha ekliyor. Büyükşehir, üreticilere yüzde 50 hibeli Trabzon hurması fidanı desteği sunacak. Başvuruların 16 Aralık Salı günü (yarın) alınmaya başlanacağı 'Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi'nden' yararlanmak isteyen çiftçilerin güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleri ile birlikte 19 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na başvuruda bulunmaları gerekiyor.

EN AZ 1 DEKAR BAHÇE ŞARTI

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, fidan desteğinden yararlanabilmek için en az 1 dekar ve üzeri bahçe kurulumu şartı aranacak. Proje ile hem üretim alanlarının artırılması hem de çiftçilerin katma değeri yüksek meyve türlerine yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, daha önce de ceviz, badem, kestane ve çeşitli meyve fidanlarıyla üreticilere destek vererek tarımsal çeşitliliğin artırılmasına önemli katkılar sağlamıştı. Trabzon hurması desteğiyle birlikte, özellikle pazarda talebi artan ve ekonomik getirisi yüksek olan bu ürünün Kocaeli'de yaygınlaştırılması hedefleniyor.