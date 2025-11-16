18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının yürüttüğü Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı, General Fahrettin Altay Kışlasında seçkin gözlemcilerin katılımıyla icra edildi.
ANKARA (İGFA) -Milli Savunma Bakanlığı, 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca düzenlenen Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı Seçkin Gözlemci Gününün General Fahrettin Altay Kışlasında başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.
Tatbikatta, seferberlik döneminde birliklerin harekât etkinliğinin artırılması, koordinasyonun güçlendirilmesi ve muhtemel tehditlere karşı hazırlık seviyesinin test edilmesi amaçlandı.
Gözlemci günü kapsamında; birliklerin harp hazırlık seviyesine ilişkin faaliyetler, araç ve gereçlerin kullanım kabiliyetleri ile operasyonel senaryoların uygulanışı seçkin davetliler tarafından takip edildi.