Gözlemci günü kapsamında; birliklerin harp hazırlık seviyesine ilişkin faaliyetler, araç ve gereçlerin kullanım kabiliyetleri ile operasyonel senaryoların uygulanışı seçkin davetliler tarafından takip edildi.

Tatbikatta, seferberlik döneminde birliklerin harekât etkinliğinin artırılması, koordinasyonun güçlendirilmesi ve muhtemel tehditlere karşı hazırlık seviyesinin test edilmesi amaçlandı.

