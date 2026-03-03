Ağrı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren fırın ve gıda işletmelerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

AĞRI (İGFA) - Ağrı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde hijyen, gramaj ve ruhsat uygunluğu titizlikle inceleniyor.

Ekipler, özellikle ekmek üretimi yapan fırınlarda gramaj denetimlerine ağırlık verirken, iş yerlerinin temizlik koşulları ve üretim standartları da detaylı şekilde kontrol ediliyor. Mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere ise gerekli uyarı ve yasal işlemler uygulanıyor.

Ağrı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, halk sağlığının öncelikli olduğu vurgulanarak denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceği bildirildi. Kentte güvenilir gıda arzının sağlanması için zabıta ekiplerinin sahadaki çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.