Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Ziyarette Vali Gül'e, Selami Yıldız, Resul Çelik ve Naif Yavuz eşlik etti.

Doktorlardan öğrencinin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Vali Gül, öğrenciye ve ailesine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valisi Davut Gül, Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen saldırı sonucu yaralanan öğrenci S.K.'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İstanbul Çekmeköy'de dün meydana gelen ve bir öğretmenin ölümüyle sonuçlanan okuldaki bıçaklı saldırıda yaralanan öğrenci S.K.'yı hastanede ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, sağlık durumuna ilişkin bilgi alarak, aileye 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

