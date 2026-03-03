Bursa'da kapsamlı bir yenileme sürecinden geçen Gemlik'teki BURFAŞ Atatepe Sosyal Tesisi, yenilikçi mimarisi, genişleyen kullanım alanları, güçlenen hizmet altyapısı ve yenilenen konseptiyle vatandaşların kullanımına sunuluyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, uygun fiyat, güvenli ve kaliteli hizmet anlayışıyla vatandaşları modern konseptli sosyal tesislerde buluşturmaya devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yetkililerle birlikte tesisi gezip çalışmaların son durumunu değerlendirdi.

Yenileme çalışmalarında sona gelindiğini ve tesisin modern görünümüne kavuştuğunu dile getiren Başkan Bozbey, 'Tesisimizde tespit edilen eksiklikleri gidererek kapsamlı bir yenileme süreci yürüttük. Hemşehrilerimizin burada keyifli vakit geçirebilmesine imkan sağlayacak nitelikte düzenlemelerimizi tamamladık. Standartları yukarı çekip vatandaşlarımızın ziyaretine sunma aşamasına geldik. Bir aksilik olmadığı takdirde Ramazan Bayramı'nın ardından hizmete açacağız. Hemşehrilerimizi bu tesiste hoşça vakit geçirmeye ve buradaki eşsiz tatları deneyimlemeye davet ediyorum' dedi.

Tesisin restoran ve kafe alanları genişletilerek toplam oturma kapasitesi 320 kişiden 630 kişiye çıkarılırken, mutfak kapasitesi de aynı düzeyde artırıldı.

İşletmenin iklimlendirme altyapısı da yeni kapasiteye uygun olarak 4 katına çıkarıldı. Sıhhi tesisat sistemleri ve yalıtım eksikleri de giderildi.