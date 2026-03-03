Türkiye'nin Afrika At Vebası hastalığından ari statüsünü teyit etmek amacıyla bin 291 tek tırnaklı hayvanı kapsayan geniş çaplı bir tarama programı yürütülüyor. Çalışmanın 3 Nisan 2026'da tamamlanması hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan sağlığını korumak ve Türkiye'nin uluslararası hayvan hastalıkları statüsünü güçlendirmek amacıyla Afrika At Vebası'na yönelik kapsamlı bir tarama programı başlattı.

Program kapsamında Bakanlık bünyesindeki Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Ulusal Referans Laboratuvarı ile Hayvancılık Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.

İl ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri de saha çalışmalarına destek veriyor.

BİN 291 TEK TIRNAKLI HAYVAN İNCELENECEK

Buna göre Türkiye'deki at, katır ve eşek popülasyonunu temsil edecek şekilde toplam bin 291 hayvanın Afrika At Vebası yönünden incelenmesi planlandı.

Çalışmayla hastalığın ülke genelinde bulunmadığının teyit edilmesi ve hayvan sağlığının güvence altına alınması amaçlanıyor.

Afrika At Vebası; özellikle at, katır ve eşekleri etkileyen, solunum ve dolaşım sisteminde ciddi bozukluklara yol açabilen viral ve bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor. Hastalık, bildirimi zorunlu hastalıklar arasında yer alıyor.

Tarama programının 3 Nisan 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor.