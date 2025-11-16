Mini/mikro İHA ve taktik dron tehditlerine karşı geliştirilen MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin katıldığı canlı testlerde tam başarı sağladı.

ANKARA (İGFA) - Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS), gerçekleştirilen test faaliyetlerini yüzde 100 başarıyla tamamladı. Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere farklı güvenlik birimlerinden yaklaşık 100 üst düzey personelin canlı olarak izlediği testlerde sistem, tüm hedefleri başarıyla imha etti.

Günümüz harp sahasında artan mini ve mikro İHA'lar, taktik dronlar, akıllı mühimmat ve seyir füzelerine karşı geliştirilen TOLGA YHSS; radar, elektro-optik sistem, jammer ve farklı kalibrelerde silahlarıyla entegre bir çözüm sunuyor. Sistem bileşenlerinin tamamı MKE tarafından üretildi.

https://twitter.com/MKEgovtr/status/1989964834318831680

TOLGA için özel olarak üretilen mühimmat, hedefe yaklaştığında patlayarak parçacıklara ayrılıyor ve etkin imha sağlıyor. Sistem, komuta kontrol yapısıyla tespit, takip ve imha süreçlerini tek merkezden yönetiyor.

MKE'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan TOLGA YHSS'nin menzil kabiliyetlerine ilişkin paylaşımda; 10.000 metre tespit ve takibe kadar radar, elektro-optik ve jammer özelliğinin yanı sıra, 3 bin metre imhalı 35 mm silah sistemi, bin metre imhalı 20 mm silah sistemi ve 300 metre imhalı 12.7 mm silah sistemi de özelliği de öne çıkarıldı.

MKE, TOLGA'nın güvenlik birimlerinin hava savunma kapasitesini önemli ölçüde güçlendireceğini vurguladı.