2016 yılında İstanbul'da işlenen iki kadın cinayeti, Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan kemik parçaları ve bir sigara izmaritinden elde edilen DNA eşleşmesi sayesinde çözüldü. Faillerin halihazırda cezaevinde oldukları ortaya çıktı.

ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen titiz çalışma sonucu, 10 yıl önce işlenen iki ayrı kadın cinayeti aydınlatıldı.

Soruşturma, 24 Temmuz 2024'te Bolu'nun Mengen ilçesi Yumrutaş köyünde toprağa gömülü halde bulunan kafatası ve kemik parçalarının ortaya çıkarılmasıyla yeniden başlatıldı.

Kriminal incelemeyi yürüten Jandarma Kriminal Başkanlığı, kemiklerden elde edilen DNA profillerini detaylı analiz etti. Çalışmalar, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin saha çalışmalarıyla derinleştirildi.

INTERPOL DEVREYE GİRDİ

Kimlik tespiti için Interpol üzerinden maktullerin ailelerine ulaşıldı. İstanbul'da yaşayan yakınlarından alınan DNA örnekleriyle yapılan karşılaştırma sonucu, kemiklerin 2016 yılından bu yana kayıp olarak aranan yabancı uyruklu M.M. ve M.Y. isimli iki kadına ait olduğu kesinleşti.

Soruşturmada kritik bir detay daha ortaya çıktı. Maktullerden alınan DNA örnekleri, 2016 yılında İstanbul'da işlenen başka bir cinayet dosyasında delil olarak bulunan sigara izmaritinden elde edilen DNA ile eşleşti.

HTS KAYITLARI CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

JASAT ekipleri ve Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından maktullere ait cep telefonlarının HTS kayıtları incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu iki kadının F.Y. ve Y.D. isimli şahıslar tarafından öldürüldükten sonra Mengen'de ormanlık alana gömüldüğü belirlendi.

Şüphelilerin, 2016 yılında işledikleri başka bir 'Kasten Öldürme' suçundan dolayı halen cezaevinde hükümlü oldukları tespit edildi. 25 Şubat 2026 tarihinde ifadeleri alınan iki şüpheli, 'Tasarlayarak Kasten Öldürme' suçundan bir kez daha tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Jandarma yetkilileri, olayın JASAT ekiplerinin titiz saha çalışması ve DNA teknolojisinin etkin kullanımı sayesinde çözüldüğünü vurguladı.