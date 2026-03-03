Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeşilay Haftası Buluşması'nda yaptığı konuşmada 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinin teknik değil toplumsal bir mesele olduğunu belirterek, 'Oyun dünyasına yasakçı bir yaklaşımımız yok, tek amacımız çocuklarımızın güvenliği' dedi.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini yürüten Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar programı kapsamında Vali Naci Aktaş'ı ziyaret etti, ardından Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yeşilay Haftası Buluşması'na katıldı.

Bağımlılıkla mücadelenin güçlü aile ve güçlü toplum için hayati öneme sahip olduğunu belirten Göktaş, tütün, alkol ve madde bağımlılığının yanı sıra teknoloji, ekran, oyun ve kumar bağımlılığının da gençler için ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.

Yeşilay'ın 106'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bakan Göktaş, 2026'nın Yeşilay tarafından 'Bağımsızlık Yılı' ilan edilmesinin bağımlılıkla mücadelenin milli bir sorumluluk olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

'SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI SORUMLULUK ÜSTLENMELİ'

Bakan Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmalara da değinerek, konunun yalnızca teknik bir denetim meselesi olmadığını vurgulayarak, 'Çocukların zihnini, psikolojisini ve gelişimini koruyan bir toplum meselesi olarak ele alıyoruz. Zararlı içeriklere karşı daha güçlü bir koruma çerçevesi oluşturmalıyız. Sosyal medya platformları artık daha fazla sorumluluk üstlenmelidir.' dedi.

Yaşa uygun içerik denetimi ve etkili bildirim mekanizmalarının düzenlemenin temel unsurları olacağını belirten Bakan Göktaş, teklifin önümüzdeki günlerde AK Parti Grubu tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı.

'OYUNLARA YASAKÇI YAKLAŞMIYORUZ'

Oyun dünyasına yönelik yasakçı bir tutum içinde olmadıklarını dile getiren Bakan Göktaş, 'Temel beklentimiz, taleplerimizi iletebileceğimiz kurumsal bir muhatabın bulunmasıdır. Oyunlara dair yaklaşımımızın tek amacı çocuklarımızın güvenliğini sağlamaktır.' ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak Sosyal Uyum Süreci modeli ve Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri kapsamında 81 ilde 1 milyon 350 bin vatandaşa ulaşıldığını belirten Göktaş, sosyal risk haritaları ve Aile Rehberi sistemiyle mahalle ölçeğinde erken tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.