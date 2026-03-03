Bazı medya organlarında 'Zeytinburnu sahilde anne ve kızının cesedi bulundu' şeklinde yer alan haberler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sürecin detaylarını ve alınan önlemleri kamuoyuyla paylaştı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Zeytinburnu'nda yaşanan anne ve çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Bakanlık açıklamasında, çocuğun öz babasının istismarına uğradığı iddiaları üzerine İstanbul Anadolu 2. Çocuk Mahkemesi tarafından Sağlık ve Danışmanlık Tedbiri uygulandığı belirtildi.

Çocuğun tedavi sürecinde annenin yönlendirmelere olumsuz yanıt verdiğini ve sağlık kontrollerinin düzenli yapılamadığını vurgulanan açıklamada, 13 Şubat 2026 tarihinde çocuğun özel bir vakıf hastanesine yatırıldığı, sağlık kurulu raporunda yatılı psikiyatrik tedavi gerekebileceği ifade edilmesine rağmen annenin önerilen tedavileri kabul etmediği belirtildi.

Çocuğun sağlık durumunun risk altında olması dolayısıyla 2 Mart 2026 tarihinde acil koruma kararı çıkartıldığı ve konunun adli makamlara intikal ettirildiği kaydedilirken, aynı gün adrese gidilmesine rağmen kimseye ulaşılamadığı, akşam saatlerinde ise anne ve çocuğun hayatını kaybettiği bilgisi alındığı ifade edildi. Bakanlık, süreç boyunca bazı medya organları ve sivil toplum kuruluşlarının süreci 'anne ile çocuğu ayırma çabası' şeklinde çarpıtarak yansıttığını belirterek, bu tür haber ve yorumların sorumsuz ve gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Açıklamada, çocuğun üstün yararı doğrultusunda atılan adımların farklı bir algı yaratacak şekilde sunulmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Medya ve STK'ları yetkililerin yönlendirmeleri doğrultusunda hassas ve titiz davranmaya davet eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üzücü olay nedeniyle toplumun derin üzüntü duyduğunu belirtti.