Türkiye’de emekli vatandaşlar, emekli maaşlarına zammı dört gözle beklerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası emekliye 5 bin lira ikramiye verileceğini duyurdu.

İkramiyenin çalışan emekliye verilmeyeceğiinin açıklanması da tartışmalara neden oldu. Erdoğan, emekli maaşına zam için ise "Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, emekliye verilen ikramiye ve yılbaşında yapılacak maaş zamları hakkında Erdoğan'ı eleştiren değerlendirmelerde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Karabat, "Devlet vatandaşına hile yapıyor, AKP devletin saygınlığını yok ediyor" başlığıyla sosyal medyadan yaptığı açıklamada AKP hükümeti ve Erdoğan’ı eleştirerek emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini Ocak 2024 zammını az tutmak için yapılmış bir hile olarak değerlendirdi.

Karabat yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Önce Mehmet Şimşek çıktı, yüksek maaşların enflasyona neden olduğunu söyledi.

Sonra da zincir marketlere indirim çağrısı yapıldı.

Bu iki olay birbiri ile bağlantılı.

Hatta çalışmayan emeklilere tek seferliğine 5 bin TL ödeme yapılması da bu planın parçası.

Çalışan ve emekliler sistematik bir şekilde sefalete sürüklenecekler.

Önce emekliler oyalandı, memur emeklilerine düzeltme yapılacak dendi. Daha sonra 5 bin TL sadaka verilip yılbaşı işaret edildi.

Yılbaşına kadar enflasyon sepetindeki ürünlerin fiyatını düşürüp, enflasyonu suni bir şekilde geri çekip maaş zamlarını az yapacaklar.

Devlet vatandaşına hile yapmaz. Onları aldatmaz. AKP bu oyunları yaparak devletin saygınlığını yok ediyor.

Elbette vatandaşların marketlerden daha ucuza ürün almaları önemlidir. Ancak vatandaşın alım gücünü artırmadan yapılan uygulamalar günü kurtarmaktan öteye gidemiyor.

Hane başına 25 metreküp bedava doğalgaz verildiğinde de aynısı oldu. Enflasyon hesaplamasını alt üst eden bedava doğalgaz nedeniyle maaş zamları düşük kaldı. Benzer bir oyun şimdi marketler üzerinden oynanmaya çalışılıyor.

Vatandaşı iyice fakirleştirip ekonomik krizi sürdürülebilir hale getirmeyi planlıyorlar. Asla krizi bitirmek gibi bir dertleri yok.

Mehmet Şimşek bunu açık bir şekilde zaten beyan etti. Emeklilere verilecek 5 bin TL ile de “Gerektiğinde size sadaka veririz” diyorlar.

Yapısal reform ve rasyonel politika dedikleri halkı kandırmaktan başka bir şey değil."