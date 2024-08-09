TOFAŞ, 2024-2025 Sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında 25 yaşındaki uzun forvet Yiğitcan Saybir ile anlaşma sağladı.BURSA (İGFA) - Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam eden kulübümüz, son olarak Türk Telekom forması giyen 25 yaşındaki uzun forvet Yiğitcan Saybir ile anlaşma sağladı.

Basketbola Anadolu Efes altyapısında başlayan ve ilk Basketbol Süper Ligi deneyimini 2017-2018 sezonuyla yaşayan Yiğitcan Saybir, Anadolu Efes formasıyla A Takımda 5 sezon geçirdikten sonra sırasıyla Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom takımlarında görev yaptı.

A Milli Takım forması da giyen başarılı oyuncu, geride kalan sezonda Türk Telekom formasıyla 2023-2024 sezonunu Basketbol Süper Ligi’nde 29 maçta 9 sayı-4.3 ribaund-1.7 asist; Eurocup’ta ise 19 maçta 7.8 sayı-4.8 ribaund-1.1 asist ortalama istatistiklerine imza atmıştı.

1999 doğumlu ve 2.03 cm boyundaki Yiğitcan Saybir, uzun forvet (4) pozisyonunda görev yapmaktadır.