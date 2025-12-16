Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin eşsiz kültürel mirasının bir kez daha Antik Roma'nın kalbi Kolezyum'a taşınacağını duyurdu. Troya anlatısı, bu kez sahne sanatları aracılığıyla Roma'da uluslararası izleyiciyle buluşacak

ANKARA (İGFA) - Türkiye, kültürel mirasını uluslararası alanda görünür kılan sergi projelerine bir yenisini daha ekliyor.

Daha önce Kolezyum'da gerçekleştirilen Göbeklitepe ve Magna Mater sergileriyle büyük ilgi gören Türkiye, bu kez Troya temalı kapsamlı bir sergiyi Roma'ya taşımaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Troya Sergisi'ne ilişkin karar, Eylül ayında Roma'da, Aralık ayında ise Ankara'da gerçekleştirilen ikili görüşmeler sonucunda netleşti. Sürecin somut adımı olarak 11 Aralık'ta karşılıklı niyet beyanı imzalandı. Sergi, başta Troya Müzesi olmak üzere Türkiye ve İtalya'daki müzelerin koleksiyonlarından seçilecek eserlerle hazırlanacak ve Troya'nın çok katmanlı tarihsel anlatısını uluslararası izleyiciyle buluşturacak.

Sergi programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Troya Operası ile tamamlanacak.

Opera, Troya anlatısını bu kez sahne sanatları aracılığıyla Roma'da uluslararası izleyiciye taşıyacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya Sergisi'ne ilişkin gelişmeyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bakan Ersoy, paylaşımında, 'Dünya Mirası Troya, 2026 yılında Roma'daki Kolezyum Arkeopark Alanı'nda sanatseverlerle buluşacak. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi' ve bu yılki 'Magna Mater' sergilerinin ardından Kolezyum'da şimdi de 'Troya' temalı bir serginin düzenlenmesi kararlaştırıldı. Troya anlatısı, bu kez sahne sanatları aracılığıyla Roma'da uluslararası izleyiciyle buluşacak' ifadeleri yer aldı.