Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kurum içi iletişimi güçlendirmek adına düzenlediği '9. Başkanlık Kupası Personel Futbol Turnuvası', kıyasıya mücadelelerin ardından sona erdi. Toplam 52 takımın katıldığı turnuvada final maçlarının sonunda kupanın sahibi kadınlarda 'Ateşin Kızları', erkeklerde ise 'BUSKİ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı' oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa'da kültürden sanata, altyapıdan ulaşıma kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, personelin motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal faaliyetlerini de sürdürüyor.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı aracılığıyla '9. Başkanlık Kupası Personel Futbol Turnuvası' düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve tüm iştiraklerin katılımıyla Merinos Stadyumu'nda yapılan turnuvada, 49 erkek ve 3 kadın takımı olmak üzere toplam 52 takım kıyasıya mücadele etti. Turnuvaya yaklaşık 800 personel katılırken, turnuvanın kadınlar finalinde 'Ateşin Kızları' (İtfaiye Dairesi Başkanlığı) kupanın sahibi oldu. Turnuvada ikinciliği 'Sahanın Sultanları' (Zabıta Dairesi Başkanlığı), üçüncülüğü 'Su Perileri' (BUSKİ) elde etti.

Turnuvanın erkekler finalinde ise kupanın sahibi 'BUSKİ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı' oldu. Turnuvada ikinciliği 'BURULAŞ', üçüncülüğü BESAŞ elde ederken, en centilmen takım KÜLTÜR AŞ oldu.

'BU BÜYÜK AİLENİN BİRER FERDİYİZ'

Turnuvanın sonunda düzenlenen kupa törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir yöneticileri, kurum amirleri ve personel katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, turnuvaya katılan 52 takımı ve yaklaşık 800 personeli dostça mücadelelerinden dolayı tebrik etti. Turnuvaya katılan takım oyuncularının birbirlerini tanıma fırsatı yakalayıp arkadaşlık duygularını pekiştirdiğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, bir sonraki turnuvaya daha fazla takımın katılmasını temenni ettiğini söyledi. Başkan Bozbey, 'Biz tüm iştiraklerimizle birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni temsil ediyoruz. Bu büyük ailenin birer ferdiyiz. Futbol turnuvamız gibi sosyal faaliyetleri artırarak ailemizin bağlarını güçlendirmeye devam edeceğiz. Bizler, kentimizin ve kentlinin sorunlarını en aza indirmek, onların sorunlarına en hızlı şekilde çözüm bulmak için çalışıyoruz. 15 bine yakın çalışanımızla kol kola yolumuza devam ediyoruz. Her bir arkadaşımıza kentimize verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ailemizin hiçbir ferdinin kötü bir gün yaşamaması dileğiyle hepinize sağlık diliyorum' diye konuştu.