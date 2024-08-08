İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın İtalya ile karşılaşacağı yarı final maçı için kentin 3 noktasına dev ekran kuracak.İZMİR (İGFA) - İzmir’de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda yarı finale kalan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın İtalya ile yapacağı müsabaka kentin 3 noktasına kurulacak dev ekranlardan izlenecek. Avrupa Şampiyonu unvanıyla ülkenin göğsünü kabartan millilerin mücadelesi İzmir’den de büyük bir heyecanla takip edilecek. Büyükşehir Belediyesi, bugün saat 21.00’de başlayacak maç için Göztepe Paten Pisti, Bostanlı Yasemin Kafe yakını ve Alsancak Gündoğdu Meydanı’na dev ekran kuracak.

Kaynak: igf