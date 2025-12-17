13-14 Aralık 2025 tarihlerinde Bursa ilinde düzenlenen Salon Atletizm Federasyon Deneme Müsabakalarında, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü adına yarışan sporcular salon atletizm sezonunu başarılı derecelerle açtı.
NEVŞEHİR (İGFA) - 400 metre yarışlarında Nevşehir Belediye Spor Kulübü'nden Duran Sütveren, 52.28'lik derecesiyle birinci olurken, Batuhan Ergöz 52.46'lık derecesiyle ikinci sırayı elde etti.
1500 metre yarışlarında ise Mert Hanifi Odacı 4.02.12'lik derecesiyle birinciliğe ulaşırken, Yağız Pala 4.06.30 ile ikinci, Ömer Efe Kantemiz ise 4.02.45'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.
Nevşehir'i temsilen müsabakalara katılan sporcular, sezonu hedeflenen derecelerle açarken; 2026 yılında düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'nın ardından Dünya Gençler Şampiyonası barajlarını geçerek, ilimizi ve ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek amacıyla çalışmalarına kararlılıkla ve azimle devam edecekler.