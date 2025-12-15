Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde, Türkiye genelinde ulusal ve bölgesel müsabakalarda derece elde eden sporcular, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti.

GAZİANTEP (İGFA) - Elde ettikleri başarılarla 'Spor Şehri Gaziantep' hedefini güçlendiren sporcular, Başkan Şahin ile bir araya gelerek kazandıkları kupalar ve dereceler hakkında bilgi verdi.

'SPORCU FATMA ÇOBAN PARALİMPİKTE ROL MODEL'

Paralimpik Yüzme Milli Takım Seçmeleri'nde S7 kategorisi 100 metre serbest branşında şampiyon olan ve farklı kategorilerde Türkiye dereceleri bulunan sporcu Fatma Çoban'ı tebrik eden Başkan Fatma Şahin, Çoban'ı paralimpik branşlarda rol model olarak nitelendirdi. Başkan Şahin, elde edilen başarıların 'Spor Şehri Gaziantep' vizyonunun somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Ziyarette konuşan sporcu Fatma Çoban ise yüzmeyi yalnızca iki ayda öğrendiğini, kulübü ve antrenörünün destekleri sayesinde bu başarılara ulaştığını belirterek Başkan Şahin'e teşekkür etti.

Ziyarette ayrıca; Antalya'da düzenlenen Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda Türkiye Şampiyonu olan ve genel klasmanda Türkiye ikinciliği elde eden bisiklet takımı, İstanbul'da gerçekleştirilen 38. Sadi Gülçelik Atletizm Yarışmaları'nda dereceye giren sporcular ile tenis branşında bölgesel başarılar elde eden sporcular da yer aldı.

ŞAHİN: 'SPOR ŞEHRİ GAZİANTEP'İN EN GÜZEL İMZASINI ATACAKSINIZ'

Tüm sporculara hitap eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Başarılarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Bu kupalar ve madalyalar kolay kazanılmıyor; arkasında büyük bir emek, çaba, yetenek ve disiplin var. Spor Şehri Gaziantep'in en güzel imzasını sizler atacaksınız. Sizlere güveniyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.