Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 16 Aralık 2025 tarihli toplantısında bahis soruşturması kapsamında 197 futbolcu ile 24 hakeme ceza verdi. Çoğu genç futbolcuya 3-12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası uygulanırken, bazı isimlerde ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

İSTANBUL (İGFA) - TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yasa dışı bahis soruşturmalarında yeni bir dalgayı tamamladı. PFDK Başkanı Av. Başbuğ Pınarbaşı imzalı karar, TFF'nin resmi sitesinde yayımlandı. Kurul, daha önce sevk edilen 1024 futbolcu ve 152 hakemin dışındaki dosyaları da bu kararla sonuçlandırdı.

16 Aralık 2025 tarihli ve 37 sayılı toplantıda, Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 57. maddesi kapsamında inceleme tamamlanan 197 futbolcu ve 24 hakem hakkında karar alındı.

FUTBOLCULARA VERİLEN CEZALAR

Kurul, çoğunluğu amatör statüde profesyonel müsabakalarda oynayan genç futbolcular olmak üzere yaklaşık 80 futbolcuya 45 gün hak mahrumiyeti, yaklaşık 70 futbolcuya 3 ay hak mahrumiyeti verirken yaklaşık 20'şer futbolcuya da 6 ay ile 9 ay arasında hak mahrumiyeti verdi. Baraa Kaya ve Çağatay Faik Gümüşkaya adlı 2 futbolcu is 12 ay hak mahrumiyeti aldı.

Bazı futbolcularda aynı eylem nedeniyle daha önce ceza verildiği için 'ceza tayinine yer olmadığına' hükmedilirken, Ekrem Koçak ve Mustafa Bilge Diyadin hakkında inceleme devam ettiği kaydedildi.

HAKEMLERE VERİLEN CEZALAR

Bu arada hakemler arasında da ağır cezalar dikkat çekti.

Çoğu klasman ve üst klasman hakemi olan yaklaşık 20 hakem 8 ay hak mahrumiyeti cezası alırken, 3 hakem 10 ay hak mahrumiyeti, Bedirhan Yiğitbaş ve Cihan Ölmez adlı iki hakem ise 12 ay hak mahrumiyeti aldı.

Faik Sancaktutan hakkında inceleme devam ettiği öğrenildi.

Söz konusu PFDK kararının tam listesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz