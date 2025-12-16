Fenerbahçe'nin taraftarlarına özel deplasman ve etkinlik paketleri sunan 1907 Travel, 1907 Fenerbahçe Derneği tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesine katıldı. Proje, kulübün sürdürülebilir gelir kaynaklarına yeni bir alan kazandıracak.

İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe Spor Kulübü ile 1907 Fenerbahçe Derneği arasında, dernek bünyesinde kurulan 1907 Travel'ın kulübe devrine ilişkin protokol imzalandı. Devir, kulübün gelir kaynaklarını güçlendirirken, derneğin uzun vadeli katkı vizyonunun somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

1907 Travel, derneğin üyelerine yönelik düzenlediği özel deplasman seyahatlerinden ilham alınarak hayata geçirilmişti. Artık Fenerium benzeri ticari yapılanmalardan biri hâline gelen marka, taraftarlara özel seyahat paketleri ve etkinlik organizasyonları sunmaya devam edecek.

İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Orhan Demirel, '1907 Travel, taraftarlarımızın maç atmosferini yaşamasını sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda Fenerbahçe ruhunu yolculuğun her anına taşıyacak' dedi.

1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya ise, '1907 Travel, kurulduğu günden bu yana sürdürülebilir bir yapı ve kârlılık modeliyle Fenerbahçe'ye devredildi. Artık kulüp bünyesinde, taraftarlarımız için eşsiz deneyimler sunmaya devam edecek. Bugün, Fenerbahçe'ye kalıcı ve değerli bir miras bırakmanın gururunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

İmza törenine kulüp ve dernek yönetimlerinden Orhan Demirel, İlker Arslan, Rıfat Perahya ve Barış Öztürk katıldı.