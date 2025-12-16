Kütahya Belediyespor'un judo sporcusu Ahmet Burak Maran, Zonguldak'ta düzenlenen 9. Uluslararası Madenci Kupası'nda 26 kg kategorisinde bronz madalya kazandı. 7 ülkeden bin 280 sporcunun katıldığı turnuvada Kütahya ve Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyespor Judo Takımı sporcusu Ahmet Burak Maran, Türkiye Judo Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Zonguldak'ta düzenlenen 9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'nda, 26 kg kategorisinde önemli bir başarıya imza atarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kozlu Spor Salonu'nda, 7 ülkeden ve 37 şehirden toplam 1280 sporcunun katıldığı turnuva, uluslararası düzeyde kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Minik sporcu Ahmet Burak, zorlu rakiplerine karşı sergilediği performansla şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etti.