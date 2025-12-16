İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Terörsüz Türkiye' vizyonu kapsamında yürütülen mücadelede 2025 yılı içinde yüzlerce operasyon gerçekleştirildiğini, onlarca terör eyleminin engellendiğini ve örgüte katılımın ciddi şekilde gerilediğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir döneme girildiğini belirterek, 'Terörsüz Türkiye; kardeşliğin, huzurun ve kalkınmanın adıdır' dedi.

Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın ve tüm farklılıkların aynı kaderi paylaştığı güçlü bir Türkiye hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede hem sahadaki güvenlik otoritesinin tavizsiz sürdürüldüğünü hem de sosyal ve demokratik kazanımların güçlendirildiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı 2025 verilerine göre; güvenlik güçleri tarafından 308 mağara ve sığınak imha edildi, İHA ve İKU'lar 44 bin saati aşkın uçuş gerçekleştirdi. 30 terör eylemi engellenirken, 439 firari hükümlü yakalandı. Ayrıca, 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu. Uluslararası alanda ise 7 kişi kırmızı bültenle Türkiye'ye iade edilirken, 71 kişi hakkında yeni kırmızı bülten çıkarıldı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2000937516963185044

Terörle mücadelede elde edilen kazanımların, ülkenin kaynaklarını gençlere, üretime ve kalkınmaya yönlendirme hedefinin önünü açtığını belirten Bakan Yerlikaya, 'Terörsüz Türkiye, güçlü ve lider bir ülke olma yolunda kararlılığımızın ifadesidir' dedi.