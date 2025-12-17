TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta maçında Trapani Shark'ı uzatmada 99-93 yenerek grubunu ikinci sırada tamamladı ve play-in turunda saha avantajını aldı.

BURSA (İGFA) - Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2025-2026 sezonu D Grubu son hafta mücadelesinde TOFAŞ, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda konuk ettiği İtalyan temsilcisi Trapani Shark'ı uzatmaya giden maçta 99-93 mağlup etti.

Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan Bursa temsilcisi, ilk periyodu 18-28, devreyi ise 42-46 geride tamamladı. Üçüncü çeyrekte farkı eritmeye çalışan TOFAŞ, son periyoda 62-65 geride girdi. Dördüncü çeyrekte bitime 1 dakika 25 saniye kala 10 sayı farkla geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atan Mavi Yeşilliler, maçı 84-84 eşitlikle uzatmaya taşıdı.

Uzatma bölümünde büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kritik anlarda hata yapmayan TOFAŞ, Hugo Besson, Alex Perez ve Yiğitcan Saybir'in sayılarıyla parkeden 99-93 galip ayrıldı.

Karşılaşmada Alex Perez, 22 sayı, 13 asist ve 9 ribaundluk performansıyla maçın yıldızı olurken; Hugo Besson 16, Isaiah Whaley ve Marek Blazevic ise 15'er sayı ile galibiyete katkı verdi.

Bu sonuçla D Grubu'nu 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamlayan TOFAŞ, ikili averajla Trapani Shark'ı geride bırakarak grup ikincisi oldu. Bursa ekibi, play-in eleme turunda C Grubu üçüncüsü Cholet Basket ya da Hapoel Netanel Holon ile karşılaşacak. İki galibiyete ulaşan takımın adını son 16'ya yazdıracağı seride TOFAŞ, saha avantajına sahip olacak.

Play-in karşılaşmaları 6 ve 8 Ocak, gerekmesi halinde 13-14 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak.