Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 'Akıllı Şehirler ve Elektrikli Batarya Teknolojileri Çalıştayı'nda, Bursa'nın akıllı ve sürdürülebilir kent vizyonu doğrultusundaki ortak çözüm ve öneriler konuşuldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen Batarya Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Platformu (BATEG) kapsamında, 'Akıllı Şehirler ve Elektrikli Batarya Teknolojileri Çalıştayı' gerçekleştirildi. Elektrikli araçlar için yerli batarya teknolojilerinin geliştirilmesi, hücre-modül-paket tasarımı, prototip üretimi ve bu teknolojilerin sanayiye aktarılmasını hedefleyen BATEG, üniversiteler, araştırma merkezleri ve sanayi kuruluşlarını bir araya getiren güçlü bir akademi-sanayi iş birliği modeli ile öne çıkıyor.

AKILLI ŞEHİRLER VE ELEKTRİKLİ ULAŞIM BAŞLIKLARI ELE ALINDI

Bursa Uludağ Üniversitesi Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarları'nda düzenlenen çalıştayın açılışına, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin temsilcileri, özel şirketler, dernekler ve odalardan oluşan temsilciler katıldı. Gerçekleştirilen masa çalışmalarında, Bursa'nın akıllı ve sürdürülebilir kent vizyonu doğrultusunda çok başlıklı değerlendirmeler yapıldı.

Yerel iklim eylemi ve karbon nötr ulaşım alternatifleri, kentsel elektrikli araç altyapısı, toplu taşımanın elektrifikasyonu, Bursa'nın otomotiv kenti kimliği doğrultusunda dönüşüm süreci, akıllı şehirler ile mobilizasyon ve teknoloji entegrasyonu, elektrikli araçların güvenliği ve kentsel risk yönetimi, yasal mevzuat ve düzenleme ihtiyaçları ile elektrikli araç dönüşümünde nitelikli insan kaynağı başlıkları ele alındı. Ayrıca şarj altyapısının geliştirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, kent içi ulaşımda elektrikli araçların etkileri, sanayi dönüşümü, afet ve güvenlik riskleri, mevzuat uyumu ile eğitim ve sanayi-üniversite iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik çözüm ve politika önerileri değerlendirildi.

Çalıştayda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, akıllı şehircilik anlayışının sürdürülebilir kentler için büyük önem taşıdığını vurguladı. Gazioğlu, yerli ve yenilikçi teknolojilerin desteklenmesinin çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınma açısından stratejik bir gereklilik olduğunu belirterek, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üniversiteler ve sanayi ile iş birliği içinde akıllı şehir uygulamalarını yaygınlaştırmaya kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.