Giresun'da yeni atanan bürokratlara AKP'den diyaret

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, beraberindeki heyet ile birlikte kısa bir süre önce Giresun Jandarma Bölge Komutanı olarak atanan Tümgeneral Selçuk Yıldırım’ı, Giresun Jandarma Alay Komutanı olarak atanan Kıdemli Albay Özgür Özer’i, Giresun Vali Yardımcısı olarak atanan Muhammet Çiftçi ile Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne atanan İsmail Çalgan’a “hayırlı olsun” ziyaretlerinde bulundu.

Gerçekleştirdikleri ziyaretlerin çok verimli geçtiğini kaydeden Tatlı, yaptığı açıklamada, “Devlette devamlılık esastır. İlimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hep birlikte çalışmaya, mesai harcamaya devam edeceğiz. Yapılan atamaların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, Giresun Jandarma Bölge Komutanımız Tümgeneral Selçuk Yıldırım’a, Giresun Jandarma Alay Komutanlığımız Kıdemli Albay Özgür Özer’e, Giresun Vali Yardımcımız Muhammet Çiftçi’ye, Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürümüz İsmail Çalgan’a yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.