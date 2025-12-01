İstanbul'da uzun yıllar 3. sırada olan ve son yıllarda 4 sıraya düşen Giresunlular Yöresel Günler faaliyetlerini başlatan ilk il olmakla tanınıyor. Giresun Sivil toplum kuruluşları yıllar Önce Feshane Şenlikleri ile başlayan yöresel günlerini sürdürmeye devam ediyor.

Bu yılda yaklaşık 30 derneğin üye olduğu Giresun Dernekler Federasyonu Yiğit Giresun Fındık Festivali ile İstanbul'daki Giresunluları bir araya getirdi. İstanbul Giresun Dernekleri Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Yiğit Giresun 1. Fındık Festivali, 27–30 Kasım tarihleri arasında Avcılar’da gerçekleştirildi.

Hava koşullarının yağışlı olmasına rağmen dört gün boyunca yoğun bir ilgi gören festival, hem Giresun kültürünün hem de fındığın tanıtımına önemli katkı sağladı.

Giresun’un yöresel ürünlerinin sergilendiği, halk oyunlarının sahnelendiği ve hemşeri buluşmalarının gerçekleştiği festival, İstanbul’da Giresun adının bir kez daha gönüllere yazılmasını sağladı.

AYDIN ÇIRAK; "GİRESUN KÜLTÜRÜNÜ İSTANBUL'DA YAŞATIYORUZ"

Festivalle ilgili aydınSes'e açıklamada bulunan İstanbul Giresun Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aydın Çırak, organizasyonun güçlü bir birliktelikle hazırlandığını vurgularken; " Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Yiğit Giresun Fındık Festivalimizi, hava şartlarına rağmen büyük bir kalabalıkla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Hem İstanbul’daki hemşerilerimizi hem de Giresun’a gönül vermiş tüm dostlarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Giresun kültürünü, fındığımızı ve yöresel değerlerimizi İstanbul’da yaşatmaya devam edeceğiz.” dedi.

DÖRT GÜN AVCILARDA GİRESUN RÜZGARI ESTİ

Giresun Sivil Toplum Kuruluşlarının son zamanlarda başlattığı 'YİĞİT GİRESUN' imza kampanyasının da yer aldığı Festival boyunca yöresel ürün tanıtımları, Halk oyunu gösterileri, Protokol ziyaretleri, Giresunlu STK temsilcileri, kanaat önderlerinin buluşmaları gerçekleşti. Kurulan sahne ile birlikte fındık standları, peynir–bal–yöresel ürün alanları ve tanıtım panoları, festivale katılanlara adeta bir Giresun atmosferi dikkat çekti.

GİRESUN GÜCÜNE YENİ BİR KATKI

Festival, hemşeriler arasındaki dayanışmayı güçlendirirken, Giresun’un tarımsal ürünleri ve kültürel değerlerini geniş kitlelere tanıttı. Festival boyunca pek çok siyasetçi, iş insanı, STK ve dernek başkanı, federasyon yöneticisi ve kanaat önderi etkinlik alanını ziyaret ederek destek verdi.



TBMM İdare amiri ve İstanbul milletvekili Hasan Turan ile Giresun Esnaf ve sanatkarlar odaları Birliği Başkanı Ali Kara'da etkinliğe katılarak başta Federasyon Yönetimi olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Sahne programları ve toplu fotoğraflar, birlik ve beraberlik mesajlarını öne çıkardı. “Yiğit Giresun 1. Fındık Festivali” sergilediği güçlü performansla İstanbul’daki Giresun camiası adına önemli bir kültürel başarı olarak kayda geçti.

Federasyonun kararlılığı, teşkilatın dayanışması ve hemşerilerin yoğun ilgisi, bu etkinliğin önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamlı hale geleceğinin sinyallerini verdi