Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda Cumhuriyetin değerlerini ve toplumsal birlikteliği vurguladı. Başkan Köse mesajında, Cumhuriyet’i koruma ve yüceltme sorumluluğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza dek korumak ve yüceltmek için bir arada durmalıyız. Cumhuriyet; kadın-erkek, genç-yaşlı, her vatandaşın eşit olduğu, özgür olduğu, geleceğine sahip çıktığı yönetim biçimidir. Ve biz bu emaneti daima koruyacağız. Cumhuriyetimizin 102. yılına ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu değerli mirası hep birlikte daha ileriye taşımak için kararlıyız. Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değildir. Cumhuriyet, özgürlüklerimizin, eşitliğimizin ve demokrasi anlayışımızın simgesidir. Atalarımızın fedakarlığıyla kazanılan bu zafer, milletimizin kararlılığı sayesinde mümkün olmuştur. Milletimiz Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu tüm dünyaya göstermiştir”

Başkan Köse, Giresun Belediyesi olarak her projeyi Cumhuriyet’in değerlerine hizmet olarak değerlendirdiklerini ifade ederek: "Bu anlamlı günde, ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini veren başta şehitlerimiz olmak üzere, Cumhuriyetimizi kuran tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" dedi.