Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Düzenlenen program kapsamında Debboy'dan başlayıp, Atatürk Meydanı'nda sona eren yürüyüşe katılan ve ardından Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Başkan Köse, her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını söyledi.



Başkan Köse konuşmasında: “Bugün, hepimize düşen sorumlulukları hatırlatan, birlikte yaşamın,eşitliğin ve insan onurunun önemini vurgulayan özel bir gündür. Çünkü engelli olmak bir kusurdeğil, hayatın içinde hepimizin karşılaşabileceği bir durumdur. Toplumun gelişmişlik seviyesi ise

engelli bireylere sunduğu imkanlarla, onları hayatın her alanına dahil edebilmesiyle ölçülür” dedi.



Köse şöyle devam etti: “Biz Giresun Belediyesi olarak, engelli bireylerimizin yalnızca bugün değil, her gün yanında olmayı temel bir görev biliyoruz. Onların sosyal hayata, eğitime, istihdama ve kültürel yaşama eşit koşullarda katılabilmeleri için projeler üretmek, hizmetler geliştirmek bizim için bir sorumluluktur. Giresun’umuzu herkes için yaşanabilir, herkes için eşit bir şehir yapma hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Engelli bireylerimizin azmi, sabrı ve hayata tutunuşu, başarıları toplum olarak ne kadar güçlü bir dayanışma içinde olabileceğimizin en güzel örneğidir. Bu vesileyle engelli bireylerimize, ailelerine ve gece-gündüz büyük özveriyle çalışan tüm eğitimci ve gönüllü arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Birlikte daha güçlüyüz. Birlikte aşamayacağımız

hiçbir engel yok. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü içtenlikle kutluyor; engelsiz, eşit ve umut dolu bir yaşam diliyorum”

Program kapsamında, engelli bireylerin gösterileri, şiir dinletisi, türküler ve hediye takdimi de yapıldı.