Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci birleşimi ve SASKİ Genel Kurulu'nun 2. oturumu merkez meclis binasında gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclisi'nin ikinci birleşiminde Büyükşehir ve SASKİ'nin 2026 yılı bütçesi, 22 milyar 738 milyon 679 bin TL olarak belirlendi. Sakarya'ya nice eserleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi, yeni yılda da hizmet ve yatırımlar ile şehrin yarınlarına güç katacak.

TOPLAM BÜTÇE: 22 MİLYAR 738 MİLYON 679 BİN TL

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun başkanlık ettiği mecliste Büyükşehir Belediyesi'nin ve Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (SASKİ) 2026 bütçesi oylamaya sunuldu.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2026 Mali Yılı Bütçe Tasarıları incelenerek oy çokluğuyla kabul edildi. Büyükşehir 2026 bütçesi 15 milyar 988 milyon 679 bin TL olurken; SASKİ'nin bütçesi 6 milyar 750 milyon TL oldu. Böylelikle Büyükşehir ile SASKİ'nin 2026 yılı bütçesi 22 milyar 738 milyon 679 bin TL olarak belirlendi.

HİZMET ATACAĞI SÜRECEK

GÜNDEM MADDELERİ

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 74,75,76,77 ve 78. Maddeler tek tek okunarak komisyonlardan geldiği şekilde oy çokluğuyla kabul edildi. SASKİ Genel Kurulu'nda ise yine Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen 4 madde oy çokluğuyla kabul edildi.