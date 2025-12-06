Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Nizip ilçesinde yapımı tamamlanan Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Gençlik Merkezi’nin açılışı yapılırken engellilere yönelik medikal malzeme dağıtıldı.

“Eğitim Şehri Gaziantep” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip’te GASMEK’in yeni tesisi olan Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Gençlik Merkezi’nin açılışı yapılarak hizmet vermeye başladı.

278 ADET MEDİKAL MALZEME DAĞITILDI

Yoğun katılımın olduğu açılışta ayrıca 3 Aralık Günün kapsamında Nizip’te 278 medikal malzeme dağıtımı yaptı. Böylelikle son 11 yılda Nizip’te bin 190 kişiye ulaşılırken Gaziantep genelinde 23 bin 385 adet medikal malzeme dağıtımı yapılmış oldu.

Bina açılışı ve medikal malzeme dağıtım törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, ilçe oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

İlçede bulunan gençlere hizmet verecek yeni modern binada 4 derslik, 3 atölye, 70 kişilik kütüphane, 110 kişilik konferans salonu ve kapalı spor salonu bulunuyor. Merkezde, YKS hazırlık kursları, bağlama eğitimi, gitar eğitimi, resim sanatı eğitimi, bilgisayar işletmenliği (operatörlüğü) eğitimleri hali hazırda sürüyor.

ŞAHİN: YARIN BURADAN YENİ HÜSEYİN CAHİT TANYOLLAR YETİŞECEK

Programda konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip’in tarihi, doğası ve insanıyla ön plana çıktığını aktararak şunları söyledi:

“Yarın buradan yeni Cahit Tanyollar yetişecek. O yüzden biz YKS, LKS hazırlık kurslar açıyoruz. Zaten çok başarılısınız. Milli Eğitim Müdürlüğü'nüzle çok sıkı çalışıyoruz. Müzik eğitimlerimiz sürecek. ‘Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor’, ‘Ben Okuyorum Nizip Okuyor.’ Nizip okuyacak. Nizip öyle güzel okuyacak ki bütün dünyaya bir ses verecek. Nizip'in burada yetişmiş gençleri yarın buraya vali olacak. Yarın buraya belediye başkanı olacak. Yarın buraya il başkanı olacak. Çocukların ölmediği bir dünyayı Nizip'in gençleriyle inşa edeceğiz.”

ÇEBER: ÇOK DOĞRU BİR YERDE VE ÇOK DOĞRU BİR HEDEFE UYGUN YAPILMIŞ BİR YATIRIM

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Nizip’in yakaladığı başarılara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Çok doğru bir yerde ve çok doğru bir hedefe uygun yapılmış bir yatırım. Büyük pencereden bakınca sadece son bir yılda Nizip'te neler olduğunuzu gözünüzün önünde bir canlandırın. Adliye kavşağını açtık. Nizip hastanemizi açtık. Karkamış yolumuz bitmek üzere. Jandarma binamızı açtık. Birçok yeni okul açtık ve bunların her birinin yeni yatırımları da devam ediyor. Nizip’in neye ihtiyacı varsa ona dönük yatırımlarımız hem merkezi hükümet anlamında hem yerel yönetim anlamında son sürat devam ediyor. Yerel de çok güçlüyüz. Çok başarılı belediye başkanlarımız var. Başta Fatma Şahin başkanımız olmak üzere hepsi onunla uyumla çalışan uyum içerisinde çalışan bir kadromuz var. Biz de elimizden geldiğince işte bu kadro olarak el birliğiyle Gaziantepimize ve Nizipimize en iyisini yapmaya gayret ediyoruz.”

GÜL: HER ZAMAN SİZİNLE OLACAĞIZ GENÇLER

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ise gençlere yönelik bir merkezin açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmetlerimizi durmaksızın kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Hükümetlerimiz döneminde ‘İzmir'de ne varsa İstanbul'da ne varsa Gaziantep'te, Nizip'te de o olacak’ anlayışıyla Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalıştık. Yeni Hüseyin Cahit Tanyollar çıksın diye yeni bilim insanları çıksın diye yeni başarılar elde edelim diye çok güzel başarılarla göğsümüz kabarsın diye sizlerin yanında olmaya gençlerin yanında olmaya çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her zaman sizinle olacağız gençler. Nizip’in her alanında, sağlık alanında, ulaşım alanında, eğitim alanında okullarımız devam ediyor, inşaatlarımız devam ediyor, kütüphanelerimiz devam ediyor.”

BOZGEYİK: NİZİPLİ HEMŞERİLERİM HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIKLAR

Konuşmasında spor tesislerine yapılan yatırımlardan bahseden AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, şunları aktardı:

“Nizip’in gençleri, Nizip’in sporcuları, Nizipli hemşerilerim her şeyin en güzeline layıklar. İşte burada kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı, çok değerli çalışkan valimizin önderliğinde bu memlekete elimizden geleni yapıyoruz. Bu gençlik merkezi, her zaman sporcunun ve gençliğin yanında olan bu memleketin sporcusunun ve gençliğinin ne ihtiyacı varsa hiçbir zaman ikiletmeyen Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yapılan Türkiye'deki muhteşem tesislerden birisi. İlde yapılan bir gençlik merkezi projesi. Spor salonuyla, kütüphanesiyle, kongre salonuyla, etüt salonlarıyla, atölyeleriyle örnek gençlik merkezlerimizden birisini bugün Gaziantep'te, Nizip'te hayata geçiriyoruz. “

Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu ve Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan da konuşma yaparak tesis için emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile tesisin açılışı yapıldı.