Giresun Sahil Yolu’nda art arda yaşanan kazalara dikkat çeken CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Güney Çevre Yolu Projesi’nin hayati önem taşıdığını belirterek, projenin 2026 yatırım programına alınması için Hükûmete seslendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada, Giresun’un kangrene dönen trafik sorununu ve acil çözüm bekleyen Güney Çevre Yolu Projesi’ni gündeme getirdi.

Konuşmasına “Giresun Sahil Yolu alarm veriyor.” diyerek başlayan Işık Gezmiş, mevcut yolun artık ihtiyacı karşılayamadığını ve ciddi güvenlik riskleri barındırdığını vurguladı.

“Sahil Yolu Kazalarla Gündemde, Trafik Kilitleniyor”

Işık Gezmiş, seçim bölgesi Giresun’da sahil yolunda son dönemde yaşanan trafik kazalarına dikkat çekti:

“Geçen hafta sahil yolunda dört araçlık zincirleme kaza, dün gece de iki tır kazası yaşandı. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Sahil yolundaki bitmeyen trafik yoğunluğu ve kazalar şehrin trafiğini kilitlemekte, can güvenliğini tehlikeye atmaktadır.”

KARADENİZ'İN DİĞER İLLERİNE YAPILAN ÇEVRE YOLU GİRESUN'A NEDEN ÇOK GÖRÜLÜYOR?

Güney Çevre Yolu Projesi’nin Giresun için bir “kader projesi” olduğunu belirten CHP Milletvekili Işık Gezmiş, yıllar önce dönemin bakanı tarafından müjdelenmesine rağmen hiçbir ilerleme kaydedilmediğini eleştirdi. Işık Gezmiş, “Karadeniz’in diğer illerinin çevre yolları tamamlandı, Giresun yerinde sayıyor. Bu proje bekleme odasından artık çıkarılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Bütçe Görüşmeleri Öncesi ‘2026’ Çağrısı

TBMM’de bütçe görüşmelerinin başlayacağı bir döneme girilirken Hükûmete çağrıda bulunan Elvan Işık Gezmiş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bütçe görüşmelerinin başlayacağı şu günlerde Giresun Güney Çevre Yolu Projesi acil olarak 2026 yatırım programına alınmalıdır diyor, saygılarımı sunuyorum.”