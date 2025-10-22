AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve Giresun ilçe belediye başkanları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

Bakanı Sayın Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Giresun genelinde devam eden yatırımlar ve planlanan projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Özellikle çevre

düzenlemeleri, kentsel dönüşüm, altyapı çalışmaları ve ilçelerdeki öncelikli ihtiyaçlar masaya yatırıldı. Görüşmede, bakanlık bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler için destek talep edildi.



Ziyarete ilişkin bir açıklama yapan AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’u, Milletvekilimiz Sayın Ali Temür ve belediye başkanlarımızla birlikte ziyaret ettik.

İlimiz ve ilçelerimizde devam eden hizmetler ile hedeflediğimiz projeler konusunda verimli bir istişare gerçekleştirdik. Sayın Bakanımız, Giresun’umuzun

ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşarak birçok proje için destek sözü verdi ve ilgili birimlere gerekli talimatları iletti. Kendisine, ilimize gösterdiği ilgi ve yakın alaka

için teşekkür ediyoruz.”

Görüşmenin, Giresun’un kalkınması ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması adına önemli kazanımlar sağlayacağı ifade edildi