Çoruh Edaş'dan 200 saha çalışanına ödül

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaklaşık 1,5 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ), 2021 yılı boyunca sergilediği üstün performans ve çalışma disipliniyle fark yaratan yaklaşık 200 başarılı saha çalışanını ödüllendirdi.

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon olarak 5 il 61 ilçede elektrik dağıtım hizmeti sunan Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ), çalışan odaklı yatırımlarına devam ediyor. Şirket yöneticileri bu kapsamda, 2021 yılında başarılı performans gösteren yaklaşık 200 saha çalışanını ödüllendirmek için bir araya geldi. Toplantıya, Dağıtım Operasyonları Genel Müdürü Ömer Kandemir, Çoruh EDAŞ Müdürü Mehmet Aydın ile birlikte yönetim kurulu üyeleri ve bölge yöneticileri de katılım gösterdi.

KESİNTİSİZ ENERJİ HEDEFİYLE 7/24 ÖZVERİLİ HİZMET: “SAHA EKİPLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

Müşteri memnuniyetinde olduğu kadar çalışan odaklı yatırımlarıyla da fark yaratmaya devam ettiklerinin altını çizen Dağıtım Operasyonları Genel Müdürü Ömer Kandemir, “Kaliteli ve sürdürülebilir hizmet en büyük önceliğimiz. Bu kapsamda kesintisiz enerji arzı sunma hedefiyle 7 gün 24 saat büyük özveriyle sahada olan ekip arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Çoruh EDAŞ olarak insan kaynakları politikalarımızda başarıyı takdir etme, ödüllendirme, çalışan mutluluğu ve memnuniyetine büyük önem veriyoruz” dedi.

Çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir ortam sunmayı misyon edindiklerini belirterek, başarılı saha çalışanlarına ödüllerini takdim eden Kandemir, “Çalışanlarımızın her bakımdan kendilerini geliştirmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Biliyoruz ki büyük başarılarımızı nitelikli ve özverili çalışan gücümüze borçluyuz. Ulaşılması zor olan en ücra yerlere büyük emek ile hizmet ulaştıran her çalışanımız bizim için çok kıymetli. Çalışanlarımızın motivasyonunu artırmaya yönelik projeleri artırarak devreye almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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