Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin muhtarların bilgi ve yönetsel kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan 'İlçe Koordinasyon Toplantısı ve Muhtarlar Akademisi' programının 9'uncusu Hayrabolu'da düzenlendi.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Hayrabolu ilçesinde bulunan Kadir Albayrak Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, ilçenin merkez ve kırsal mahallelerinden muhtarlar katıldılar.

Etkinlikte, muhtarların görevlerini daha etkin şekilde yürütebilmeleri için kapsamlı eğitim sunumları yapıldı. Program kapsamında, 'Muhtarın Görev, Yetki ve Sorumlulukları', 'Dilekçe ve Bilgi Edinme Kanunları', 'Protokol Kuralları', 'Afet Farkındalık', 'Tarımsal Destekler', 'Sosyal Hizmet Modelleri' ve 'Kadın Dostu Kentler - Yerel Eşitlik Politikaları' gibi konu başlıkları ele alındı.

Eğitim sunumlarının ardından düzenlenen soru-cevap oturumunda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ bürokratları ile ilgili dairelerin personeli, muhtarların mahallelerine ilişkin taleplerini dinledi. Muhtarlar, sahada karşılaştıkları sorunları doğrudan yetkililere aktarma fırsatı buldular.

Program, muhtarlara eğitim katılım sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi, muhtarların çalışmalarına katkı sunmayı amaçlayan programların farklı ilçelerde devam edeceğini bildirdi.