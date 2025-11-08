Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Alanya'da düzenlenen 5. Küresel Medya Buluşması'nda konuştu. Basının demokrasilerdeki önemine dikkat çeken Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme alanındaki dev yatırımlarını da anlattı. Uraloğlu, '5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak; gazeteciler 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek' dedi.

ANTALYA (İGFA) - Alanya'da gerçekleştirilen Küresel Gazeteciler Konseyi 5. Küresel Medya Buluşması'na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarafsız ve özgür basının demokratik devletlerin en önemli güçlerinden biri olduğunu söyledi. Gazeteciliğin sesinin milletin sesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, 'Küresel Gazeteciler Konseyi çatısı altında hakkın ve haklının yanında duran tüm gazetecilere teşekkür ediyorum.' dedi.

'30 BİN KİLOMETRELİK YOL AĞINA BİR ADIM KALDI'

Türkiye'yi küresel lojistik süper güç haline getirmek için büyük yatırımlar yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, 2002'den bu yana ulaştırma sektörlerine yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yapıldığını ifade etti. 'Bölünmüş yol ağımızı 6 bin kilometreden 29 bin 947 kilometreye çıkardık. 30 bin kilometrelik eşiğe yalnızca bir adım kaldı' diyen Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin kilometre hedefini ikiye katladıklarını hatırlattı.

'DEMİRYOLU AĞI 2053'TE 28 BİN 590 KİLOMETREYE ULAŞACAK'

Demiryollarının kalkınmanın lokomotifi olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, 2013'te yüzde 33 olan demiryolu yatırımı payının 2025'te yüzde 57'ye yükseltildiğini belirtti. Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bursa-Osmaneli ve Mersin-Gaziantep gibi hatlarda çalışmaların sürdüğünü dile getiren Bakan Uraloğlu, 2053 hedefi doğrultusunda demiryolu ağının 28 bin 590 kilometreye çıkarılacağını açıkladı.

'ORTA KORİDOR 18 GÜNDE ASYA'DAN AVRUPA'YA ULAŞIYOR'

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Marmaray bağlantısıyla Asya-Avrupa hattında kesintisiz taşımacılık sağlandığını ifade eden Uraloğlu, 'Denizyoluyla 45 gün süren taşımalar artık Türkiye üzerinden 18 günde tamamlanabiliyor. Bu hat, Türkiye ekonomisine 3 milyar dolar katkı sağlayacak.' dedi. Uraloğlu, Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu hattı ve Zengezur Koridoru projeleriyle Orta Koridor'un gücünün daha da artacağını söyledi.

'TÜRKİYE HAVACILIKTA DÜNYANIN PARLAYAN YILDIZI OLDU'

Türkiye'nin 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye erişebildiğini belirten Bakan Uraloğlu, '2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarıyla bu sayı 60'a ulaşacak.' bilgisini paylaştı. 2024 yılında 231 milyon yolcu ile Avrupa'da üçüncü, dünyada yedinci sıraya çıktıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, dış hat uçuş noktalarının 50 ülkede 60'tan 132 ülkede 355'e yükseldiğini aktardı.

'TÜRKSAT 6A İLE UZAYA İMZA ATTIK, 5G İLE 10 KAT HIZ GELİYOR'

Uraloğlu, yüzde 80 yerli üretimle geliştirilen TÜRKSAT 6A uydusunun hizmete alındığını, 5G'nin ise 1 Nisan 2026'da devreye gireceğini açıkladı.

'5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak; gazeteciler 8K kalitede canlı yayın yapabilecek.' diyen Bakan Uraloğlu, dijital çağda doğru bilginin önemine de vurgu yaparak, 'Bilginin ışık hızında yayıldığı bir dünyada gazetecilerin sorumluluğu daha da artıyor. Tarafsız ve doğru habercilik, demokrasimizin teminatıdır' ifadelerini kullandı.

Bu hız ve erişim gücünün, gazetecilere daha fazla sorumluluk da getireceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

'Çünkü bilginin ışık hızıyla yayıldığı bu ortamda, doğruluğu teyit edilmeden yapılan paylaşımlar yanlış bilgiyi anında milyonlara ulaştırabiliyor. Hele hele hiçbir sorumluluk duygusu duymayan insanların sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gerçekten hepimizi rahatsız ediyor. Sizlerin bir misyonu var, siz gazetecisiniz, sizlerin sorumluluklarınız var. Onun için paylaştığınız bilgileri ve haberleri bu mantıkla paylaşıyorsunuz. Ama sosyal medyada maalesef bu anlamda almamız gereken daha yol var. Onun için sizin haberleriniz kıymetli. Tarafsız habercilik anlayışıyla her zamankinden daha önemli işler yapacağınıza canı gönülden inanıyorum. Günümüzde dezenformasyonun nasıl önüne geçileceği çözüm aranan bir meseledir ve bu noktada sizlere çok büyük görevler düşüyor. Gelişen olaylara tarafsız bakabilen, gerçek haberin peşinde olan dürüst basın mensuplarımızın; demokrasimizin güçlenmesine, ülkemizin ilerlemesine, birlik ve beraberliğimizin korunmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.'