Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan, Antalya'da Türk F-16'larının yoğun uçuş yaptığı iddiası, resmi makamlar tarafından yalanlandı. Söz konusu uçuların HÜRJET'in test faaliyetleri olduğu belirtildi.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma giren 'Antalya'da Türk F-16'larının yoğun uçuş yaptığı' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu uçuşların Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yürütülen HÜRJET Projesi kapsamında planlanan test faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Antalya Hava Meydan Komutanlığı'ndan kalkışlı olarak deniz sahası üzerinde gerçekleştirilen bu test uçuşları sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşması nedeniyle patlama benzeri yüksek sesler duyulabildiği vurgulandı.

İletişim Başkanlığı, iddia edildiği gibi olağan dışı bir askeri hareketlilik olmadığını ifade ederek, vatandaşların panik ve korku yayma amaçlı paylaşımlara karşı dikkatli olmasını ve yalnızca resmi açıklamaları takip etmesini istedi.