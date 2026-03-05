Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü kapsamında tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanan bir tilki ile 10 yaban ördeğini Karacabey Longoz Ormanları'nda doğaya saldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanan yaban hayvanları yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Etkinlik kapsamında, 16 Ocak'ta trafik kazası sonucu ağır yaralı halde bulunan ve tedavi edilmek üzere rehabilitasyon merkezine alınan tilkinin tüm tedavi sürecinin tamamlandığı ve yeniden sağlığına kavuştuğu bildirilirken, iyileşen tilki, Karacabey Longoz Ormanları'nda doğaya salındı.

Karacabey'de Özgürlük Molası!

Ayrıca geçtiğimiz yıl Kasım ve Aralık aylarında avcılar tarafından 'canlı mühre' olarak kullanılmak üzere yakalanan 10 yaban ördeğinin de rehabilitasyon sürecinin tamamlandığı belirtilirken, uzman ekiplerin gözetiminde doğaya bırakılan ördekler, yeniden özgürlüklerine kavuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yaban hayatının korunmasında toplumun duyarlılığının büyük önem taşıdığını belirterek, doğanın ve yaban hayvanlarının korunması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.